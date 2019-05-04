مصادر حقوقية : وفاة مختطف تحت التعذيب فى أحد سجون "الحوثيين" بصنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر "حقوقية " عن وفاة مختطف جديد من أبناء محافظة "حجة " شمال غرب اليمن تحت التعذيب في سجون الميليشيا "الحوثية " الانقلابية بالعاصمة اليمنية (صنعاء ) .
ونقلت قناة " العربية الحدث " الإخبارية، عن المصادر قولها ، اليوم السبت إن المختطف من أهالي منطقة "حجور " التابعة لمحافظة "حجة" ، توفي جراء تعرضه لأعمال تعذيب وحشية في أحد سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء، مشيرا إلى أنها هذه هي الحالة رقم "11 " لوفاة مختطفين في المحافظة تحت التعذيب منذ سيطرة "الحوثيين" .
وأكدت المصادر أن المختطف تعرض لتعذيب وحشي بالضرب والكهرباء في السجن الاحتياطي التابع للميليشيا .
يذكر أن ميليشيا الحوثي أقدمت على عملية الاختطاف أثناء الحرب التي شنتها ضد قبائل "حجور " شمال "حجة " وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد المدنيين.
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