شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حقوقية : وفاة مختطف تحت التعذيب فى أحد سجون "الحوثيين" بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر "حقوقية " عن وفاة مختطف جديد من أبناء محافظة "حجة " شمال غرب اليمن تحت التعذيب في سجون الميليشيا "الحوثية " الانقلابية بالعاصمة اليمنية (صنعاء ) .

ونقلت قناة " العربية الحدث " الإخبارية، عن المصادر قولها ، اليوم السبت إن المختطف من أهالي منطقة "حجور " التابعة لمحافظة "حجة" ، توفي جراء تعرضه لأعمال تعذيب وحشية في أحد سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء، مشيرا إلى أنها هذه هي الحالة رقم "11 " لوفاة مختطفين في المحافظة تحت التعذيب منذ سيطرة "الحوثيين" .

وأكدت المصادر أن المختطف تعرض لتعذيب وحشي بالضرب والكهرباء في السجن الاحتياطي التابع للميليشيا .

يذكر أن ميليشيا الحوثي أقدمت على عملية الاختطاف أثناء الحرب التي شنتها ضد قبائل "حجور " شمال "حجة " وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد المدنيين.