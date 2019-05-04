مسؤول مخابراتي يفاجئ السودانيين: علي الطلاق أنا القائد الحقيقي لهذا التغيير

وأقسم جلال في مقطع فيديو أمام جمع من الحضور قائلا: "أقسم بالله العظيم وعليّ الطلاق أنا الذي قدت هذا التغيير، ثم كرر قسمه بالطلاق أنه ذهب إلى وزير الدفاع (عوض بن عوف) ومن قبله مدير المخابرات صلاح قوش، وأخبرهما بأنه "ليس من الممكن أن تخسر البلاد ملايين المواطنين في سبيل حماية عشرين أو ثلاثين رجلا"، وشدد على ضرورة "تنحي الرئيس بالحسنى أو بغيرها، حقنا للدماء".

وتابع: "قلت لابن عوف: كتر خيرك أنت قائدنا لكن ما مقبول، فقال لي: يجب أن نحافظ على الانضباط وسأعلن البيان وأتنحى للمحافظة على (السيستم) العسكري حسب قوله.

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وأضاف جلال: عندما أصروا على أن أكون بالمجلس الانتقالي قلت لهم بالله يا جماعة عليكم سيبونا كفانا والمهمة دي تتعدى بسلام، قالوا لي لا، وبرهان دا رشحتوا أنا دفعتي، وقلت لابن عوف إنت ياك قائدنا لكن كتر خيرك ما مقبول قال لازم أعلن الانقلاب، ثم أتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستيم العسكري".

وبذلك يكون جلال قد كشف جانبا مهما لما دار خلف الكواليس للانقلاب والذي كان قد نسبت قيادته لآخرين، بحسب وسائل إعلام سودانية.

​ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.