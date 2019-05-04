غارات إسرائيلية جديدة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه بدأ "الإغارة من خلال طائرات حربية على أهداف إرهابية تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

​وتابع "حتى الآن تم استهداف أكثر من 10 أهداف إرهابية من قبل دبابات وطائرات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكتب أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

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وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.

من جانبه، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".