تفجير انتحاري يستهدف شمالي العراق

وقال المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، لوكالة "سبوتنيك" أن انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، ويقود دراجة نارية، وكان يريد تفجير نفسه مستهدفا المواطنين في منطقة المجموعة الثقافية، شمالي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية، تمكنت من قتل الانتحاري، لكن الحزام الناسف انفجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المواطنين في حصيلة غير معلومة حتى الآن.

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وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.