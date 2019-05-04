"حماس": المقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على شعبنا

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على شعبنا في غزة".

وأضاف المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "رد المقاومة يحمل رسالة للعدو بأنها حاضرة ولن تسمح له بالانفراد بأبناء شعبنا".

وتابع: "رسالة المقاومة لأبناء شعبنا بأنها لا يمكن أن تترك قطرة دم تذهب هدرا ولن تسمح للاحتلال بأي عدوان".

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب ٥ آخرون بجراح مختلفة، اليوم السبت، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وتأتي موجة التصعيد هذه بعد استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين بفعاليات مسيرة "العودة".

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