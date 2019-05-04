السودان.. قوات الدعم السريع تحاول فض الاعتصام أمام قيادة الجيش

الخرطوم/ الخليج 365
بدأت مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية، السبت، بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والمعتصمون يتصدون لها.
وأفاد شهود عيان للأناضول، أن جنودا من "الدعم السريع"، وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين، ما أدى إلى إصابة مواطن، أسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام.
وأضاف، "المحتجون وقفوا سدا منيعا، رفضا لإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية".
وتابع، "ضباط من الجيش برتب رفيعة (لم يذكرها)، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع، والمحتجين، وأعلنوا صراحة بأن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة".
ومضى بالقول، "يبدو أنها محاولات فردية، من جنود قوات الدعم السريع، حيث أن قائدهم، محمد حمدان دقلو، أعلن أكثر من مرة رفضه فض الاعتصام بالقوة".
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