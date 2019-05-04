الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن شعبنا

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن شعبها وردع الاحتلال".
وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إن "المقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن شعبنا وردع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي ظرف".
واستشهد شاب فلسطيني وأصيب ٤ آخرون بجراح مختلفة، اليوم السبت، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
ويشهد القطاع حالة استنفار إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين سلميين مشاركين بفعاليات مسيرة "العودة"، قرب حدود القطاع.
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