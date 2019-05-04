استشهاد فلسطيني وإصابة 4 بقصف إسرائيل على قطاع غزة

غزة / مصطفى حبوش، أسامة الغساني / الخليج 365- الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصده 90 عملية إطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع

- القناة العبرية 12 قالت إن 100 صاروخ أطلقت من القطاع وإن "القبة الحديدية" اعترضت 30 صاروخا

- الجيش الإسرائيلي دعا المستوطنين بمحيط غزة إلى البقاء قرب الغرف المحصنة و الملاجئ

- الجيش أعلن إغلاق عدة محاور طرق في محيط قطاع غزة وقرب السياج الحدودي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، صباح السبت، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأعلن الجيش في بيان مقتضب، أن طائراته أغارت على "منصتي إطلاق صواريخ شمال القطاع"، فيما قصفت الآليات المدفعية مواقع لحركة "حماس" في مناطق متفرقة من القطاع، على حد تعبيره.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن "المواطن عماد محمد نصير (22 عاما) استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف شمالي القطاع".

وأضافت الوزارة أن "أربعة مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف شمالي القطاع"، دون مزيد من التفاصيل حول درجة إصاباتهم.

فيما أفاد مراسل الخليج 365، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أراض زراعية في مناطق متفرقة من بلدتي "بيت حانون"، و"بيت لاهيا"، شمالي القطاع.

وذكر شهود عيان أن الآليات المدفعية قصفت بعدة قذائف مراصد تتبع للفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة قرب الحدود الشرقية لمدينتي رفح وخانيونس، جنوبي القطاع، وبلدة "جحر الديك" (وسط).

وفي حاث منفصل، فتحت قوات الجيش نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين، كانوا يمارسون أعمالهم شرقي بلدة "جحر الديك"، وسط القطاع، دون وقوع إصابات، بحسب شهود عيان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد 90 عملية إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وذكر أن "القبة الحديدية" اعترضت عشرات منها.

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وأفاد أن آلياته المدفعية قصفت عدة مواقع لحركة "حماس" في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد السبت، اجتماعا مع رؤساء الأركان والشاباك ومجلس الأمن القومي لبحث التصعيد.

بدورها، أفادت "القناة 12" العبرية، أن "أحد الصواريخ الفلسطينية سقط في ساحة منزل بإحدى المستوطنات قرب غزة لكن لم ترد أية معلومات عن إصابات".

كما أشارت القناة أن الفصائل الفلسطينية أطلقت مئة صاروخ، وأن "القبة الحديدية" اعترضت 30 منها، مشيرة أن معظم بقية الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، في بيان، المستوطنين في محيط غزة إلى البقاء قرب الغرف المحصنة، أو الملاجئ تحسبا لتدهور القصف.

وفي وقت سابق من صباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه أغلق عدة محاور طرق في محيط قطاع غزة وقرب السياج الحدودي.

وقال الجيش إنه "تقرر أيضا إغلاق شاطئ زيكيم القريب من حدود شمال القطاع".

كما أعلن الجيش عن رصد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، لكنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل.

ويشهد القطاع حالة استنفار إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين بفعاليات مسيرة "العودة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.