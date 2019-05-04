وفاة مواطن إثر انهيار سقف مركز تجاري في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي مواطن في العقد الرابع ، إثر سقوط سقف مشيد من الحديد داخل مركز تجاري للمواد الغذائية شمال شرق محافظة جدة وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ان مركز العمليات الموحد تلقى عند الساعة 22:42 من مساء يوم امس الجمعة بلاغاً عن انهيار سقف مركز يعمل في نشاط المواد الغذائية شمال شرق محافظة جدة.

واثناء اعمال البحث والبحث تحت الانقاض تم العثور على رجل في العقد الربع من العمر تم اخراجه من قبل فرق الانقاذ بعد ان فارق الحياة حسب الكشف الطبي الاولي من قبل الهلال الاحمر ، وتفيد المعلومات الاولية للتحقيق في الموقع ان الرجل المتوفي سعودي الجنسية كان من ضمن المتسوقين بالمركز لحظة انهيار السقف المشيد من الحديد ، واكملت فرق البحث تحت الانقاض وفرق الانقاذ اعمالها دون العثور على اي اصابات او محتجزين لتسجل حالة وفاة هي حصيلة حادثة الانهيار .