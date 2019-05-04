شاهد.. نقاط مراقبة بأجهزة حديثة بطريق #الرياض #مكة لرصد مخالفات “طمس اللوحات”

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صحيفة الخليج الالكترونية
نشرت قوات أمن الطرق نقاط مراقبة بأجهزة حديثة في عدد من المواقع على طريق الرياض – مكة، بهدف رصد عدد من المخالفات في مقدمتها مخالفة طمس لوحات المركبات.
وأظهر مقطع فيديو نشره “سناب الداخلية” إحدى نقاط المراقبة على الطريق، حيث تقف مركبة خاصة مزودة بأجهزة رصد حديثة تتيح التعرف على المركبات التي بها مخالفات مثل “طمس اللوحات”، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.
وأوضح مدير شعبة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض المقدم مقعد السبيعي أن النقاط يتم وضعها في المواقع التي تكثر فيها المخالفات المرورية، داعياً سالكي الطرق لتبليغ الأجهزة الأمنية بأي ملاحظات أمنية أو مرورية تقابلهم من خلال الاتصال بمركز الطوارئ.
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