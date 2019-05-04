الرياض.. الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها لحادث سير

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتدي صباح اليوم على أحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي, وهي تقوم بعملها بماشرة حادث سير من قبل المصابين، حيث كان المصابين ضمن (حالة 21) تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الإعتداء وتم طلب فرق اضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث حيث المسعف إلى مسشفى الشميسي والذي يعاني من كدمات.

ومن جهة أخرى تم رفع محضر في قسم المعذر وطلب تحليل المعتدين واستكمال باقي الإجراءات والأخذ بحق منسوبي الهيئة من قبل المعتدين.

من جهة أخرى وجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني بأخذ حق المسعفين الذي تم الإعتداء عليهم ومتابعة القضية والأخذ بكامل حق المسعف والهيئة من قبل المعتدين، وأكد د القحطاني أن توجيهات معالي رئيس الهيئة تنص على اخذ حق أي مسعف يعتدى عليه والأخذ بالحسبان حق الهيئة من قبل المعتدي عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.