وفاة 4أشخاص من عائلة واحدة إثر تصادم مروع جنوب #حائل

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة، وأصيب 3 آخرون، مساء أمس الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سياراتين، جنوب منطقة حائل.

وقع الحادث بين سياراتين الأولى “جيب نيسان” والثانية “أكسنت” جنوب مدينة حائل، على طريق المدينة المنورة ما بين محافظة الغزالة وقرية القاعية نتج عنه وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، وأصيب 3 آخرون حتى الآن.

فيما باشرت الجهات المعنية الحادث على الفور، ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.