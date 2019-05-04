وزير #الشؤون_البلدية يوافق إقامة المسالخ على الأراضي الخاصة

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على السماح للقطاع الأهلي والخاص بإقامة المسالخ على الأراضي الخاصة؛ بسبب توسع المدن والحاجة إلى زيادة عدد المسالخ فيها.

ووجه القصبي بالسماح بإقامة المسالخ الخاصة، وفق الضوابط الفنية، وتحت إشراف مباشر من قبل الأمانات والبلديات، بعدما كانت محصورة على مواقع تملكها البلديات.

ونوه إلى أهمية المسالخ باعتبارها تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة، وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامتها تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات.