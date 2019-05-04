قوات_الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينيًا من بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينيًا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت شادي حسين علي صلاح بعد دهم منزله في بلدة الخضر.

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