11نصيحة من #ساما لاستخدام #بطاقات_الائتمان أثناء السفر لتجنب الاحتيال

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مجموعة نصائح لاستخدام بطاقة الائتمان خلال السفر بطريقة صحيحة، تُجنب صاحبها من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، أو تعطيل البطاقة من قبل البنك بشكل احترازي.

وأوضحت “ساما” أن استخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر يحقق مزايا عدة مثل عدم الحاجة لحمل الكثير من النقود، وسهولة عملية السحب النقدي بالعملة المحلية لكل بلد، فضلاً عن راحة البال؛ إذ يمكن لصاحب البطاقة إيقافها أو استبدالها في حال فقدانها، مقدمة النصائح التالية:

1- استخدم بطاقتك الائتمانية في دفع قيمة مشترياتك لدى المحلات، التي توفر خدمة الدفع بالبطاقة، بدلاً من سحب مبالغ نقدية من الصراف الآلي؛ لأن رسوم السحب ذات تكلفة أعلى.

2- ادفع قيمة الفواتير والمشتريات بالعملة المحلية للبلد الذي سافرت إليه، إذا كان ذلك متاحاً؛ حيث لا يفضل الدفع بعملة بلدك؛ لأن سعر الصرف بهذه العملية أقل من سعر الصرف في مكاتب الصرافة أو البنوك.

3- يتعيّن عليك قبل السفر الاتصال بالبنك وإخباره بأنك ستستخدم بطاقتك الائتمانية خلال سفرك للخارج، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة؛ لأن البنوك توقف بشكل احترازي البطاقات التي تشك بأنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة حماية لعملائها.

4- يجب الاحتفاظ بالبطاقات بمكان آمن حماية لها من السرقة أو التلف، وإبلاغ البنك فوراً في حال فقدان أي بطاقة لإيقافها.

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5- بعض المحلات لا تقبل الدفع بالبطاقة الائتمانية، لذلك عليك الاحتفاظ بمبلغ نقدي احتياطي؛ لأن ذلك سيساعدك على معالجة بعض المشاكل؛ إن وجدت.

6- تأكد من التوقيع خلف البطاقة، لأن بعض المحلات لا تقبل التعامل مع البطاقات غير الموقعة.

7- تجنب استخدام البطاقة الائتمانية في المحلات الصغيرة؛ تفادياً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال.

8- بعض المطاعم تضع خانة للإكرامية في الفاتورة، يفضل عدم تركها فارغة وإن لم ترغب في وضع مبلغ معين، عليك أن تضع خطاً عليها حتى لا تقع ضحية للاحتيال.

9- كن حريصاً على البطاقة ولا تهملها أو تتركها لفترة طويلة مع موظف المبيعات بأي حال من الأحوال، لأن من السهل حفظ بياناتها، أو الحصول عليها باستخدام بعض الأجهزة الحديثة.

10- عليك الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بعمليات الشراء؛ لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

11- احرص على تشغيل رقم هاتفك الجوال المسجل لدى الجهة المصدرة للبطاقة؛ وذلك لاستلام رسائل إشعار قصيرة عن العمليات المصرفية المنفذة باستخدام البطاقة.