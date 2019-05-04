- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر في مقر الجامعة بمدينة السيح .
وأوضحت الجامعة أن التقدم على الوظائف سيكون عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
ودعت الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف_إدارية شاغرة على مراتب عليا في #جامعة_الأمير_سطام بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.