وظائف_إدارية شاغرة على مراتب عليا في #جامعة_الأمير_سطام بالخرج

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر في مقر الجامعة بمدينة السيح .

وأوضحت الجامعة أن التقدم على الوظائف سيكون عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.