الخليج - واس استشهد، أمس الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة، بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي استهدف المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 3فلسطينيين وإصابة العشرات بنيران #قوات_الاحتلال في #غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.