الولايات_المتحدة تفرض عقوبات إضافية على نووي #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على إيران عبر زيادة القيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه ابتداءً من الرابع من مايو الحالي فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تُعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم طبيعي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس في بيان أنه على إيران أن توقف كل النشاطات الحساسية الانتشار بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

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وأضافت أن الولايات المتحدة لن تقبل الأعمال التي تدعم مواصلة مثل هذا التخصيب، كما أنها لن تقبل بعد اليوم السماح بتخزين إيران للمياه الثقيلة التي أنتجتها والتي تتجاوز الحدود الحالية كما أنه يجب ألا تبقى هذه المياه متوفرة لإيران بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت أورتاغوس أن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يواصل الاعتقاد أنه على إيران أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.

وجدد بومبيو دعوته لإيران لوجوب وقف التخصيب وألا تسعى ابدًا إلى إعادة معالجة البلوتونيوم.

وتعهد بيان الخارجية الأمريكية بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.