غرق طفلتين في مستنقع مائي بالمدينة المنورة

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة، حادثا مأساويا حيث تعرضتا طفلتان للغرق في مستنقع مائي بالقرب من طريق المطار.
وكان بلاغ قد ورد الجهات المعنية في المدينة المنورة، يفيد بسقوط طفلتَين في مستنقع مائي في أحد الأحياء الشرقية بالقرب من طريق المطار.
وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى الموقع، وانتشلت الطفلتين قبل وفاتهما، وتم نقلهما عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنهما توفيتا بعد ذلك.
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