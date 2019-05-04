دبي - بواسطة محمد فارس مراجعة: ساعة MyKronoz ZeSport 2 الرياضية الذكية © Tech World قدمت بواسطة

تقدم شركة MyKronoz خط كامل من الساعات الذكية الرياضية تشترك جميعها في سعر في أسعارها المنخفضة مقارنة بسوق الساعات الذكية بصفته الحالية وبتصاميمها التي تبدو للوهلة الأولى ملفتة من حيث جودتها، وهو ما يفسره كون الشركة تصمم منتجاتها بخبرة سويسرية. في هذا المقال نختبر الساعة الذكية الرياضية ZeSport 2 من شركة MyKronoz، والتي يمكنني أن ألخص تجربتي معها بأنها ربما كانت تمتلك مقومات أن تكون ساعة ذكية منافسة للغاية.

التصميم وجودة المنتج

خارجيا، تأتي الساعة بتصميم ممتاز لساعة رياضية ذكية، السوار من المطاط والساعة تحمل خطوط رياضية وفي نسختها باللون الأسود تبدو كساعة رياضية أنيقة، إذا ما أضفت إلى هذا المزيج وزن الساعة الذي لا يتجاوز 80 جرام فستحصل بالفعل على ساعة مناسبة للغاية لمن يريدونها عند ممارسة الرياضة. ولكن الوزن والخامات جارت على الجودة الى حد ما، فبالرغم من التصميم الجيد، إلا أن الساعة نفسها مصنوعة من البلاستيك في معظمها والأزرار الجانبية لا تحمل ملمس فاخر.

الوظائف ونظام التشغيل

تعمل MyKronoz ZeSport 2 بنظام تشغيل خاص بالشركة يقدم مجموعة متكاملة من الخواص الرياضية تشمل متابعة كافة العلامات الحيوية والنشاط الرياضي والمسافات المقطوعة، بما في ذلك إمكانية متابعة مسار الجري والمشي من خلال نظام الـGPS المدمج. يشمل النظام أيضا متابعة العلامات الحيوية أثناء النوم وتسجيل لعدد ساعات النوم، كما يحمل مجموعة من خواص ومستشعرات متابعة الطقس وحالة الجو بما في ذلك الإرتفاع، درجة الحرارة، الضغط الجوي وغيرها من البيانات.

يدعم النظام التزامن مع الهواتف الذكية، هواتف الآي فون وأندرويد، وزودت الشركة الساعة بخواص من بينها التنبيهات الخاصة بالمكالمات، الرسائل، التطبيقات، وكذلك التذكير بالإجتماعات والمهام عن طريق التزامن مع الهاتف. تدعم الساعة أيضا العمل كوجدة تحكم عن بعد لإلتقاط الصور من خلال كاميرا الهاتف، وتستطيع كذلك التحكم في تشغيل المقاطع الموسيقية على الهاتف والتنقل بينها.

تحمل ZeSport 2 شاشة دائرية بقياس 1.3 إنش بإضاءة جيدة للغاية، وتضم ثلاثة أزرار جانبية يعمل الأوسط كإطار تحكم للتنقل بين الخيارات على الشاشة، وتدعم الشحن من خلال شاحن مغناطيسي مدمج تلتصق به الساعة ليتم شحنها. يمكن للمستخدم الإختيار بين 20 شكل مختلف لعرض الوقت على الشاشة الرئيسية. بالإضافة الى بعض البيانات الأخرى على نفس الشاشة الرئيسية.

يبدو كل هذا رائعا، ولكنك للأسف كما سبق وأشرت تحصل على نظام تشغيل مغلق وليس على نفس المستوى من جمال التصميم والإحكام مثل الأنظمة الأكثر شهرة في هذا المجال مثل ساعة “أبل” والساعات التي تعمل بنظام “جوجل” على سبيل المثال. تكمن نقطة الضعف الأخرى في سرعة استجابة واجهة الاستخدام وهي هنا بطيئة بدرجة بسيطة إذا ما قارنتها بتلك الساعات الذكية سالفة الذكر، لا يبدو الأمر بشعاً ولكن الفارق ملحوظ إذا ما استخدمت أياً من المنتجات سالفة الذكر.

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الخلاصة: مقومات جيدة ولكن فارق السعر ليس كافيا

تباع ساعة MyKronoz ZeSport 2 بسعر تجزئة مقترح يبلغ 150 دولار أمريكي تقريبا. من الصعب أن تضع هذة الساعة الذكية الرياضية في مقارنة مع ساعة “أبل” على سبيل المثال والتي يبلغ سعرها عدة أضعاف، وهو ما كان سيجعل من ZeSport 2 خيارا جيدا بالفعل بالنظر إلى مجموعة مواصفاتها وكونها تحتوي على GPS مدمج. تكمن المنافسة الفعلية هنا في المقارنة مع ساعات في نفس الفئة مثل Fitbit Versa والتي اختبرناها سابقا هنا، تقدم تلك الأخيرة هنا منافسة شديدة من حيث جودة التصميم والصناعة وكذلك نظام التشغيل. تبقى هذة الساعة منتجاً جيداً ولكنه ينقصه فقط اللمسات الأخيرة على نظام التشغيل وجودة الخامات.

التدوينة مراجعة: ساعة MyKronoz ZeSport 2 الرياضية الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.