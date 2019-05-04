شكرا لقرائتكم خبر عن البعثى الموريتانى" يدعم مرشح الأغلبية الحاكمة رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قياديون بارزون في التيار البعثي الموريتاني، دعمهم للفريق أول محمد ولد الغزواني، مرشح الأغلبية الحاكمة للانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل. وذكرت صحيفة (الصحراء) الموريتانية، اليوم السبت، أن قرار دعم المرشح غزواني تم خلال في ختام اجتماع مطول عُقِد مع المرشح، مساء أمس.

وأعلنت المجموعة، التي انخرطت في تجمع تحت اسم "تيار الإحياء"، وضمت عشرات من قادة التيار البعثي القومي في موريتانيا، عن استعداد عناصرها ومن يمثلونهم، للانخراط في حملة المرشح ومساندته حتى يتم انتخابه رئيسا للجمهورية.

وخلال اللقاء، استعرض ولد الغزواني أمام أعضاء التيار الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي خصوصا في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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