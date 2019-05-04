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وقال الخيالي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إن مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، هاجمت أحد مراكز التدريب وذبحت عسكريا كما قتلت ثمانية بالرصاص، فيما لم يعرف عدد المصابين حتى الآن.
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وطالب الخيالي الأهالي بالدفاع عن المنطقة الجنوبية ومساندة الجيش في عملياته، قائلا "من لا يدافع عن داره ووطنه وجيشه لا يستحق كلمة مواطن ويتساوى مع المرتزقة والمليشيات، خاصة أن الجيش يخوض حربا ضد دول عدة، لا ضد المجموعات الإرهابية وحدها".
وأعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت.
وقال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها".
وأضاف "ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار، تم صد الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر عميد بلدية سبها يكشف تفاصيل ذبح عسكري على يد عناصر "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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