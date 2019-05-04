السعودية تطلق وصفا "غير مسبوق" على جماعة "الإخوان"

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وقال آل الشيخ، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية، إن "جماعة الإخوان من أخطر الجماعات المنتشرة في البلاد الإسلامية"، وتابع الوزير بأن على مكاتب الدعوة والإرشاد التابعة للوزارة العمل على "فضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عِوارهم، لحفظ المجتمع".
© REUTERS / Faisal Nasser
وأشاد بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين قال إنهما يسيران في الاتجاه الصحيح.
وكان آل الشيخ هاجم الجماعة مرارا، قائلا إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان يرأسها سابقا، كانت مخترقة من الإخوان المسلمين، وإنه تعرض لمحاولتي اغتيال وقتها، إحداهما بإطلاق النار على مكتبه، وأخرى بمحاولة دهسه فجرا.
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