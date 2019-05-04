انت الان تتابع بسبب الإضراب..رئيس وزراء تونس يكلف الجيش بنقل الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مسؤول حكومي، أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، كلف الجيش اليوم الجمعة، بنقل الوقود وسط إضراب أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي نفدت إمداداتها. يذكر أن عمال نقل الوقود في تونس بدأوا -أمس الخميس- إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم، الأمر الذي أدى إلى توقف عشرات الآلاف في أنحاء البلاد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقف أغلبها، ما اضطر واضطر كثير من التونسيين للتخلي عن سياراتهم اليوم بسبب نفاد البنزين من المحطات.

ويطالب عمال نقل الوقود بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالى 100 دولار شهريا، وفق "رويترز"، فيما تواجه الحكومة التونسية ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد زيادات الأجور، فإنها تواجه مطالب قوية من النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية. وزادت حكومة يوسف الشاهد، الأربعاء، الحد الأدنى للأجر وأجور مئات آلاف