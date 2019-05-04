انت الان تتابع إحباط هجوم على قاعدة حميميم الروسية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مركز التنسيق الروسي إحباط هجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، مصدره تنظيمات مسلحة في منطقتي قلعة المضيق وباب عتيق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا". وبحسب رئيس المركز اللواء فيكتور كوبتشيشين، فإنه "جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم،ر اليوم الخميس، من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق"، مؤكدا "إحباط الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس أو الحاق أي أضرار بالقاعدة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان مركز التنسيق الروسي أعلن الأربعاء الماضي إحباط هجمات على قاعدة حميميم، بطائرات مسيرة دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن إحباط محاولات المجموعات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بمحافظة اللاذقية، غربي