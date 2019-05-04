كلاكيت ثاني مرة..الجزائريون يطالبون برحيل الرئيس المؤقت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي خرج الجزائريون من جديد في مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المؤقت للبلاد بعد حوالي شهر من إجبارهم للرئيس عبد العزيز يوتفليقة على الاستقالة بعد موجة واسعة من الاحتجاجات في جميع أركان البلاد.

وشهدت الجزائر عودة المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، للمطالبة برحيل رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة من أسموهم رموز الفساد في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مستقلة، ورفض محاولات التدخل الخارجي في وضع الخريطة السياسية للجزائر.

محاكمة علنية

وأكد المتظاهرون ضرورة أن تنفذ السلطات محاكمة علنية لمن تم استدعاؤهم من قبل القضاء مؤخراً، خاصة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزير المالية الجزائري محمد لوكال، ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس بوتفليقة.

الشرطة الجزائرية استخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين احتشدوا وسط العاصمة منذ الساعات الأولى من نهار الجمعة.

وعبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من الانزلاقات التي قد تجر المظاهرات إلى سياق غير محمود وتفقد الحراك الشعبي السلمية التي اتسم بها منذ انطلاقه قبل نحو شهر ونصف بسبب استخدام الشرطة لخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في بعض النقاط بالعاصمة.

فساد مستشري

وتأتي هذه التظاهرات بعد إشارات الجيش المتكررة من خلال بيانات قيادة الأركان إلى عمليات نهب عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية لكن الثوار طالبوا بما هو أكثر من لفساد وهو إقالة الرئيس المؤقت.

وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس: "أردناها مرحلة انتقالية بعدالة انتقالية، جعلوها مرحلة تضليلية بعدالة انتقامية".

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وأضاف بلعباس في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "التحقيقات حول الفساد المتفشّي منذ 20 سنة تستوجب استدعاء العدالة لكل المسؤولين؛ بداية من بوتفليقة ومحمد مدين المدعو توفيق، وإلا ففيها إنّ".

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد.

ودائماً ما تصنَّف الجزائر ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتلت المرتبة 112 من بين 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية الصادر في 2018، بينما كانت تحتل المرتبة 86 سنة 2016.

ثروات نفطية

وتتمتع الجزائر بثروات نفطية هائلة، باحتياطي يتجاوز 4 مليارات طن، مع كونها من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للغاز باحتياطي يتجاوز 30 ألف مليار متر مكعب، الأمر الذي شجع على استشراء الفساد وانتشار ثقافة الريع.

واستهلكت الجزائر منذ مجيء بوتفليقة إلى قصر الرئاسة أكثر من 1000 مليار دولار في برامج التنمية، إلا أن تلك البرامج لم تُخرج البلاد من معضلة التبعية لعائدات النفط، فصادرات البلاد خارج المحروقات لا تتجاوز 2%.

وفي 11 مارس الماضي، سحب بوتفليقة (82 عاماً) محاولته لإعادة انتخابه، وأجَّل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل، على أثر احتجاجات واسعة.

ومع ذلك استمرت الاحتجاجات بشكل حاشد ويومي، إلى حين أعلن بوتفليقة استقالته بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع، يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

ولا يزال يطالب الجزائريون الذين انتفضوا في 22 فبراير الماضي، ضد نظام بوتفليقة بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.