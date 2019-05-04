أبل ووتش أكثر الساعات الذكية شعبية في العالم

أظهر تقرير صناعي، السبت، أن الساعة الذكية "أبل ووتش" ظلت أكثر الساعات الذكية شعبية في العالم بحصة سوقية بلغت 35.8% من السوق العالمي في الربع الأول من عام 2019،وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة كاونتربوينت فإن "جالاكسي ووتش" التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات التي اكتسبت شعبية بين مستخدمي هواتف أندرويد، احتلت المرتبة الثانية بالسوق العالمي بعد "أبل ووتش"، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2019، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفعت شحنات الساعة الذكية العالمية بنسبة 48% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2019، حيث اجتذبت الأجهزة القابلة للارتداء مع وظائف تختص باللياقة البدنية والمراقبة الصحية، المزيد من المستخدمين.

وقالت "كاونتربوينت" إن "أبل ووتش" حافظت على تقدم واضح مع ميزات متعلقة بالصحة مثل التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) واكتشاف حالة سقوط الشخص مغشيا عليه في سلسلة 4 من "أبل ووتش"، ما ساعد على تعويض ضعف الطلب على أجهزة "آيفون" الخاصة بها.

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وهذا يعني أنه في حالة سقوطك مغشيا عليك، ستكون الساعة قادرة على اكتشاف ذلك وستطلب أمرا منك، وإذا لم تستجب، فسوف يتم الاتصال بخدمات الطوارئ لإرسال شخص إلى موقعك للتحقق ما إذا كنت مصابا بجروح خطيرة أو فاقدا للوعي.

وذكرت أن الحصة السوقية لـ"جالاكسي ووتش" تمثل 11% في السوق العالمي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، وهو ما يمثل نموا بنسبة 127% على أساس سنوي.

وقالت ليم سو-جونغ، كبيرة المحللين في "كاونتربوينت"، "يعود نجاح "جالاكسي ووتش" إلى أحدث سلسلة، تتميز بعمر بطارية أفضل وتصميم ساعة مستديرة تقليدي".

وأضافت، "علاوة على ذلك، فإنها توفر اتصال إل تي إي (LTE) الخلوية، ما يعطيها ميزة على الأخريات تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد".