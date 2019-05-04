إل جي تطلق هاتفها الذكي المزود بتقنية الجيل الخامس خلال أيام

تعتزم شركة "إل جي للإلكترونيات "LG" -العملاق الكوري الجنوبي لصناعة التكنولوجيا- إطلاق أول هاتف ذكي يدعم خدمة الجيل الخامس والذي يعرف باسم "في 50 ثينك (V50 ThinQ)" في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل بعد العمل على التأكد من جودة أداء الهاتف وفقا لمعيار الشبكة الجديد، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية.

كانت شركة "إل جي للإلكترونيات" تخطط لإطلاق هاتفها "في 50" في كوريا الجنوبية في أواخر أبريل/نيسان الماضي، لكنها أعلنت تعديل الموعد لتحسين وظائف الهاتف وقابلية التشغيل البيني مع شبكة الـ"إل تي إي" الحالية،وفقا للعين الإخبارية.

وقال مصدر مطلع: "تُجري الاختبارات النهائية لجهاز "في 50 ثينك" لإطلاقه في 10 مايو/أيار".

يشار إلى أن هاتف "في 50" يعد ثاني هاتف ذكي يتم إطلاقه في السوق المحلية يدعم تقنية الجيل الخامس بعد هاتف شركة سامسونج "جلاكسي 10" الذي أصبح متوفرا في الأسواق في الـ5 من أبريل/نيسان الماضي.

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تحاول "إل جي" التوصل إلى طريقة لتخطي الركود الذي أصاب سوق هواتفها الذكية بعد أن تكبدت خسائر تشغيلية لمدة 8 أرباع متتالية.

يأتي مع هاتف "في 50" شاشتي قابلتين للفصل ويستخدم أحدث شرائح "Snapdragon 855" والتي يصنعها عملاق التكنولوجيا الأمريكية "كوالكوم" ومودم "X50" بتقنية الجيل الخامس.

ويبلغ سعر الهاتف ذي سعة الـ128 جيجا، نحو 1,054 دولار في السوق المحلية.