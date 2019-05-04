شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية اليوم السبت مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 50 صاروخا أُطلقت على مدى نحو 30 دقيقة وإن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين إذ جرى اعتراض الكثير من الصواريخ كما هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

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وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية.

ويأتي تصاعد العنف بعد مقتل اثنين من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة في ضربة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الضربة كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود.

وقُتل فلسطينيان آخران أمس الجمعة خلال المظاهرات الأسبوعية، على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.