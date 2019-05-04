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المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان يؤكد رفضه لأغلبية المدنيين بمجلس السيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن عدم قبوله بأغلبية للمدنيين فى مجلس السيادة، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأكد المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أنه يمكن القبول بتمثيل متساوٍ للمدنيين والعسكريين فى المجلس السيادى.

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