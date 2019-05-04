إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل والقبة الحديدية تعترض العشرات

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

​وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

​وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأن نظام القبة الحديدة تمكن من اعتراض العشرات.