إصابة 4 فلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على غزة

القاهرة- سبوتنيك. وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ وثلاثة قذائف مدفعية على أرض زراعية، وموقعا شمال بلدة بيت حانون، وعلى أرض زراعية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا للعلاج.
وتابعت "وفا"، "كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف أرضا زراعيةً شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وأوقعت دمارا في المكان".
وأدى القصف الإسرائيلي إلى إحداث حفر عميقة في المكان، وأضرارا في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.
فيما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي ، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة".
وتابع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي ورؤساء مؤسسة الجيش في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
وكتب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، المعروف باسم "إسرائيل بالعربية"، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في غزة.
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