وفاة 6 أطفال من أسرة واحدة تفجع المملكة

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ووفقا لصحيفة "البيان"، قال مصدر في الدفاع المدني إن الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق، مؤديا لوفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من نفس العائلة بالإضافة إلى شخصين آخرين وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق.
وأضاف أن طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة.
وأشار المصدر إلى قيام السلطات بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وأفاد مصدر طبي في إربد، أن أعمار الضحايا تتراوح بين ثلاثة و15 عاما.
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