وفاة صاحب "أغرب قضية" في المحاكم السعودية

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ووفقا لصحيفة "البيان"، ويعد حيزان الحربي صاحب أغرب قضية شهدتها المحاكم السعودية، على حد وصف وسائل الإعلام.
© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
وتطور الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء داخل المملكة، بين الحربي وشقيقه.
وفي النهاية حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ وذلك لكبر سن الحربي ليبكى بشدة متأثرا لأن والدته ستغادر منزله.
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