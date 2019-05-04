وفاة صاحب "أغرب قضية" في المحاكم السعودية

ووفقا لصحيفة "البيان"، ويعد حيزان الحربي صاحب أغرب قضية شهدتها المحاكم السعودية، على حد وصف وسائل الإعلام.

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وتعود الحربي إلى اختلافه مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المسنة؛ حيث كان يهدف لبرها وأن يكسب ثواب خدمها.

وتطور الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء داخل المملكة، بين الحربي وشقيقه.

وفي النهاية حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ وذلك لكبر سن الحربي ليبكى بشدة متأثرا لأن والدته ستغادر منزله.