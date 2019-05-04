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© AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
وأضاف أن الحكماء الإيرانيين قالوا قبل قرون "كيف يتسنى للذباب أن يسقط نسرا!".
وكان وزير خارجية البحرين، قد حذر إيران في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، من "السير في سياسة شفير الهاوية"، بعد تهديدها بإغلاق مضيق هرمز حال منعت من تصدير نفطها، مع تشديد العقوبات الأمريكية عليها.
وقال الوزير البحريني: "هذا تهديد صريح حقيقة لكل دول الخليج. وما زلت أعتقد أن إيران قد تفكر مليا قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيدا خطيرا ولن يسمح له أن يستمر يوما واحدا".
كانت هذه تفاصيل خبر "عليهم معرفة حجمهم"... إيران توجه تهديدا شديد اللهجة إلى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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