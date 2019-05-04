سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعين شمالي قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".
كما أكد "رصد حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "القبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".
وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.
وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.
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