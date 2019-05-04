طائرات حربية إسرائيلية تشن غارة شمالي قطاع غزة

غزة / مصطفى حبوش، أسامة الغساني / الخليج 365

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، السبت، منطقة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أرضا زراعية في بلدة "بيت حانون"، شمالي القطاع.

كما شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارة ثانية على أرض زراعية في بلدة "بيت لاهيا"، شمالي القطاع.

وفي حاث منفصل، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين، كانوا يمارسون أعمالهم شرقي بلدة "جحر الديك"، وسط القطاع، بحسب ما ذكر شهود عيان للأناضول.

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ولم تعلن وزارة الصحة في قطاع غزة عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء القصف أو إطلاق النار.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له اليوم السبت، أنه أغلق عدة محاور طرق في محيط قطاع غزة وقرب السياج الحدودي.

وقال الجيش إنه "تقرر أيضا إغلاق شاطئ زيكيم القريب من حدود شمال القطاع".

كما أعلن الجيش عن رصد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطات الإسرائيلية المحاذية لغزة، لكنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل.ويشهد قطاع غزة حالة استنفار إثر استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 51 آخرين، في مساء الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرة "العودة"، شرقي القطاع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.