واشنطن توافق على بيع الإمارات والبحرين أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار

واشنطن/ هاقان جوبور/ الخليج 365

وافقت الإدارة الأمريكية، السبت، على بيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين أسلحة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.

وأضاف مراسل الخليج 365، أن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغت الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة.

وأشار المراسل أن الوكالة أرسلت خطابًا منفصلًا إلى الكونغرس عن كل من مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها، مشيرًا أن قيمة الأسلحة الموافق عليها بلغ 5 مليارات و958 مليون دولار، من المحتمل بيعها للإمارات والبحرين.

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وتتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).

من المتوقع أن تحصل الإمارات العربية المتحدة على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة مقابل 2 مليار دولار و730 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأمريكية، المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.