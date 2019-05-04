قوات "الوفاق" تعلن أسر 5 من قوات حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، السبت، أن قواتهم المتقدمة عززت مواقعها بمحور وادي الربيع جنوبي طرابلس، وأسرت خمسة جنود من قوات حفتر.

وأضافت في بيان مقتضب لعملية بركان الغضب عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأن قواتهم تمكنت من تدمير دبابة و آلية عسكرية والسيطرة على أخرى.



وأشارت القوة أنها ألقت القبض على خمسة مقاتلين من قوات حفتر، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة (5:30 تغ) لم يصدر أي تعقيب عن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.