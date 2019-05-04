فيسبوك تدخل عالم العملات الرقمية وتدشن "عملتها الخاصة"

أعلنت إدارة فيسبوك عن نيتها تدشين نظام دفع إلكتروني تدعم به خدمات التسوق المطروحة على موقعها للتواصل الاجتماعي، ويدار عبر عملة إلكترونية شبيهة ببيتكوين،وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستكون العملة الجديدة "مستقرة القيمة" وتأتي ضمن خطة فيسبوك لتسهيل إجراءات التواصل مع المستخدمين.

وأشارت إلى أن أكثر المتضررين من هذه العملية ستكون شركات بطاقات الائتمان، التي تعتبر وسيلة الدفع الرئيسية التي يستخدمها عملاء فيسبوك لدفع مقابل الخدمات.

وتعمل إدارة فيسبوك في الوقت الحالي على جمع فريق ضخم من الخبراء بالاقتصاد والبورصة، وتتفق مع عدد ضخم من شركات البيع الإلكترونية، لتنسق بينهم قبل الإعلان رسميا عن عملتها الإلكترونية المرتقبة، وفقا لديلي ميل.