"الدفاع البريطانية" تكشف عن طائرة بسرعة الصوت وميزة فريدة للهروب من الرادار

كشفت وزارة الدفاع البريطانية النقاب عن أول طائرة من نوعها في العالم تحلق بسرعة الصوت، ولا تتضمن "رفارف" في أجنحتها؛ ما يساعدها على التخفي من الرادارات،وفقا للعين الإخبارية,

والطائرة التي صنعتها شركة "بي إيه إي سيستمز" التابعة لوزارة الدفاع البريطانية لا تزال في طور الاختبار، وتحمل اسم ماجما Magma، وتندرج ضمن فئات الطائرات الدرونز (بدون طيار)، وفقا لموقع "فانكوفر صن".

وكشف الموقع أن فريقا من العلماء بجامعة مانشستر نجح في تفعيل خاصية الدفع بالهواء عبر محرك الطائرة للمرور من فتحات داخل أجنحتها لتستغني بذلك عن الرفارف اللازم للتحكم في هبوط وإقلاع الطائرة، فضلا عن المساعدة في تحليق الطائرة بسرعة الصوت.

وأفاد "فانكوفر صن" بأن فريق العلماء المختص استخدم أجزاء من معدن التيتانيوم، وهو أحد أقوى وأخف المعادن على سطح الأرض، في تصنيع هيكل الطائرة، ومن ثم تمت عملية تصنيعها بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبجانب قلة التكلفة وسهولة التصنيع، ستوفر الطائرة في حال إثبات كفاءتها سبقا عسكريا بكونها قادرة على التخفي من الرادارات بعد أن قلت الفجوات فيها نتيجة إلغاء الرفاف.