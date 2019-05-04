شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يتصدى لهجوم مسلح على منطقة العسكرية فى سبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك "إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها"، مضيفا، " ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار ، تم صد الهجوم".
من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك عن وصول دعم وتعزيزات للمنطقة العسكرية بمدينة سبها.
وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك إن "وصلت تعزيزات ودعم عسكري وتم فك الحصار على المنطقة العسكرية سبها والكتيبة 160 ، بعد هجوم مسلح تعرضنا له من قبل مسلحين"، مضيفاً إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بمطاردة الهاجمين".
وأضاف أن "الدعم العسكري جاء من قبل قوة التمركزات الأمنية والغرفة المشتركة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".
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