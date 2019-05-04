شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان: نريد وقف إطلاق النار فى ليبيا و تنظيم انتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة لوفيجارو الفرنسية، عن رغبة بلاده بوقف اطلاق النار في ليبيا والعمل على تنظيم الانتخابات هناك.
وتتعرض فرنسا لانتقادات شديدة بسبب "انحيازها" لقوات خليفة حفتر.
وحاول لودريان الدفاع عن موقف بلاده "المؤيد" لحفتر بالقول: "صحيح نحن نرى أن حفتر هو جزء من الحل".
ومضى رئيس الدبلوماسية الفرنسية في شرحه لموقف بلاده، مؤكداً على أن “حفتر قد ناضل ضد الإرهاب في مدينة بنغازي وجنوب ليبيا"، وهو "أمر يصب في مصلحة فرنسا ومصلحة دول جنوب الصحراء المجاورة لليبيا".
وأكد لودريان أن بلاده "منخرطة في الملف الليبي من أجل محاربة الإرهاب، باعتبار الأمر أولوية لباريس في المنطقة".
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