اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وافقت الإدارة الأمريكية، السبت، على بيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين أسلحة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
وأضاف مراسل الأناضول، أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغت الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة.
وأشار المراسل أن الوكالة أرسلت خطابًا منفصلًا إلى الكونغرس عن كل من مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها، مشيرًا أن قيمة الأسلحة الموافق عليها بلغ 5 مليارات و958 مليون دولار، من المحتمل بيعها للإمارات والبحرين.
وتتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).
من المتوقع أن تحصل الإمارات العربية المتحدة على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة مقابل 2 مليار دولار و730 مليون دولار.
وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأمريكية، المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار
كانت هذه تفاصيل خبر بـ6 مليارات دولار.. واشنطن توافق على بيع أسلحة للإمارات والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.