محافظ حضرموت يتهم "القاعدة" بتفجير القطن ويتوعد برد موجع

القاهرة — سبوتنيك. وقال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في بيان نشرته صفحة المحافظة على "فيس بوك": "إن العمل الإرهابي الإجرامي في مدينة القطن الذي أودى بحياة 6 مواطنين وجرح 8 آخرين، عن طريق عبوة ناسفة وضعها المجرمون بجانب برادة ماء شرب، لا يمكن أن يقدم عليه غير أولئك الأوغاد من عناصر الشر والإرهاب تنظيم القاعدة ومن يسير في فلكهم".
وتوعد اللواء البحسني، منفذي الجريمة بـ"رد موجع"، داعيا إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وإفادتها بأية معلومات تقود إلى المتورطين.
وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أفاد لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام في قرية العنين شرق مديرية القطن شمال حضرموت.
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