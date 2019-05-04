القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"أن"الحوثيين شنوا هجوما على مواقع للجيش شمال مدينة تعز، في محاولة للتقدم". وأكد "تصدي القوات لمحاولة الحوثيين وإجبارهم على التراجع والفرار، دون أن يحققوا أي تقدم يذكر". ووفقا للجيش، "تكبد الحوثيون خلال المعارك التي أعقبت هجومهم، عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وأعطبت آلية قتالية تابعة لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم لـ"أنصار الله" شمال تعز وتكبيدها خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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