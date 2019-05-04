شكرا لقرائتكم خبر عن «طلقة نارية» تخترق مقر شركة الكهرباء بـ«الجموم».. كيف نجا الحارس من الموت؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تعرض مقر شركة الكهرباء بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، لحادث إطلاق نار، فيما نجا حارس الشركة من الموت.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية بالمحافظة الحادث، حيث تبين أن طلقة نارية اخترقت أحد البركسات، من داخل مقرّ الشركة، دون حدوث أي إصابات.

وكان الحارس قد فوجئ بالرصاصة في البركس الذي كان يتواجد بداخله، حيث استقرت الطلقة بمقربة منه، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.