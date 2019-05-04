شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي الجوف والشمالية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعرض منطقتي الحدود الشمالية والجوف، لحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل الحدود الشمالية وخاصة “عرعر، رفحاء، طريف، والأجزاء المجاورة”، وفي منطقة الجوف “سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة”.
وأضافت الأرصاد، أن الحالة الجوية ستبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
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