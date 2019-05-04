الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بإيقاف عمليات الهدم في القدس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب ممثلو الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل، أمس الجمعة، بأن توقف "فوراً" عمليات الهدم التي تتم في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل بقرار أحادي الجانب لم يعترف به المجتمع الدولي.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، جامي ماكغولدريك: "ازدادت عمليات الهدم في القدس الشرقية بمعدل كبير للغاية خلال الشهر الأخير، تاركة عشرات الفلسطينيين المشردين وغيرهم ممن فقدوا سبل عيشهم. هذا يجب أن يتوقف".
ففي 29 أبريل الماضي فقط قامت إسرائيل بهدم 31 بناية بالعديد من الأحياء المختلفة في القدس، وهو أكبر عدد من التدمير خلال يوم واحد فقط منذ القيام بأمر مماثل في عام 2009.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فهدمت 111 بناية فلسطينية هذا العام من قبل إسرائيل أو المالكين أنفسهم الذين قاموا بذلك بعد استلامهم أحكام بإزالتها بسبب بناؤها بشكل "غير قانوني"، وذلك لتجنب تسديد قيمة الغرامات والنفقات التي فرضتها عليهم إسرائيل.
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