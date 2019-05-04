سلطان: الفنون والثقافة أساس تنمية علاقات الشعوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس الأول الخميس في مقر بلدية تورينو الإيطالية، كيارا أبيندينو عمدة مدينة تورينو، وذلك ضمن فعاليات أيام الشارقة الثقافية التي تنطلق في تورينو بالتزامن مع حلول الشارقة ضيف شرف معرض تورينو الدولي للكتاب.

وبحث سموه مع عمدة مدينة تورينو عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التنسيق والتعاون الثقافي بين إمارة الشارقة ومدينة تورينو، بما يسهم في تحقيق التبادل الحضاري المتميز.

وأثنى سموه على ما تضمه مدينة تورينو الايطالية من موروثات ثقافية وتاريخية تنعكس من خلال الكثير من المتاحف والمعارض الثقافية، إضافة إلى الفنون المعمارية المتميزة في المباني والقصور التاريخية.

كما رحبت عمدة مدينة تورينو بصاحب السمو حاكم الشارقة، معربةً عن فخرها بهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الثقافي المشترك بين الشارقة وتورينو، ومشيدةً بدور سموه في دعم المبادرات الثقافية والعمل على نقل مفهوم التبادل الحضاري الصحيح بين الشرق والغرب.

وخص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وسائل الإعلام الإيطالية بكلمة قال فيها: «يسعدنا أن نكون معكم في هذا المساء، في قلب مدينة تورينو التاريخية. مع خالص تقديرنا لعمدة مدينة تورينو ولكل من أسهم في إقامة هذا الحدث.

نحن في إمارة الشارقة نؤمن كما تؤمنون في إيطاليا بشكل عام، وفي تورينو بشكل خاص، إيماناً راسخاً بأن بناء جسور الفنون والثقافة بجميع أنواعها عنصر أساسي لتنمية علاقات سلمية ومتناغمة بين شعوب العالم.

نحن سعداء للغاية، أن تكون الشارقة ضيف شرف، في معرض تورينو الدولي للكتاب المرموق هذا العام، وسننتهز هذه الفرصة الرائعة لنقدم لزوار معرض الكتاب التطور الثقافي المفعم، والإنجازات الحديثة في الأدب والفنون، والنشر، ليس فقط في بلدنا ولكن أيضاً في أجزاء مختلفة من المنطقة العربية، وهذا يأتي ليعكس احتفالنا هذا العام أيضاً باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من اليونسكو.

شكراً جزيلاً لكم على حسن ضيافتكم، وليس من الغريب أن نجد منكم هذه الحفاوة التي تعكس عمق العلاقة التي تربط البلدين».

من جانبها، أهدت عمدة تورينو صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية بهذه المناسبة تضمنت العديد من الصور التاريخية النادرة لمدينة تورينو، والتي رسمت في قرون مختلفة، تقديراً لسموه على تفضله بزيارة مدينة تورينو ورعاية انطلاق أيام الشارقة الثقافية فيها. وكان سموه قد وصل إلى مقر بلدية مدينة تورينو الايطالية، حيث استقبل بعروض فنية شعبية، وفقرات لفن العيالة الإماراتية التي قدمتها فرقة الشارقة الوطنية.

حضر اللقاء كل من عمر عبيد الحصان سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعبدالله حسن الشامسي القنصل العام للدولة في ميلان، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، كما حضر اللقاء عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية في مدينة تورينو، وممثلي وسائل الإعلام الإيطالية.

من جهة أخرى، زار صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أمس الأول الخميس، المتحف الوطني للسينما؛ وذلك في مبنى مولي انتونيليانا التاريخي، بمدينة تورينو الإيطالية.

وتجول سموه في أروقة المتحف، الذي يحتوي على عدة طوابق؛ تضم عدداً من الشاشات واللوحات والصور لبدايات انطلاق السينما في إيطاليا، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام التي وثقت هذه البدايات والتقنيات المستخدمة. واطلع سموه على أقسام المتحف، الذي يسرد تاريخ السينما في إيطاليا؛ من خلال مسيرة التطور التاريخي بالتدرج مع تطور الأجهزة التقنية من معدات التصوير والمونتاج السينمائي.

وتعرف سموه إلى الجهود التي ساهمت في تطور الحركة السينمائية في إيطاليا وأوائل الأعمال السينمائية والمؤلفات التي أنتجتها الحركة الفنية في إيطاليا.

وأكد سموه دور السينما في الارتقاء بالذائقة الفنية لدى أفراد المجتمع، وقدرتها على توثيق ثقافات وحضارات الشعوب والبلدان وحفظ التاريخ وتوسيع مدارك ومعارف المتلقين.

كما زار سموه المصعد البانورامي في المتحف، والذي يتيح للزائرين فرصة الاطلاع على مدينة تورينو من منظر علوي بشكل بانورامي. رافق سموه، خلال الزيارة، عمر عبيد الحصان سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعبد الله حسن الشامسي قنصل عام الدولة في ميلان، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.